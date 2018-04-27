Суд відхилив позов Манафорта про перевищення спецпрокурором Мюллером своїх повноважень

Суд відмовився задовольнити цивільний позов колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, який намагався оскаржити повноваження спеціального прокурора з розслідування російського втручання у вибори 2016 року.

Як передає CNN, Манафорт вважає, що заступник генерального прокурора Род Розенштейн і спеціальний прокурор Роберт Мюллер перевищили свої повноваження, коли звинуватили його в злочинах, які, за його словами, не мають ніякого відношення до виборів 2016 року

З наказу Розенштейна про призначення Мюллера випливає, що спецпрокурор уповноважений розслідувати втручання Росії у вибори 2016 року, можливі зв'язки або координацію між членами виборчого штабу Трампа і росіянами, а також "будь-які питання, які з'явилися або можуть виникнути безпосередньо під час розслідування".

Нагадаємо, що Пол Манафорт закликав федерального суддю відхилити звинувачення у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні. Його захист вважає, що Мюллер перевищив свої повноваження, оскільки був призначений розслідувати можливу змову між Росією і передвиборчою кампанією Трампа.

Нагадаємо, що Полу Манафорту висунуто звинувачення, які стосуються відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайства, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.