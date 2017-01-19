Суд відхилив позов Юлії Тимошенко до прем'єр-міністра Гройсмана

Позов Тимошенко стосується заяви Гройсмана про те, що за будинок лідера "Батьківщини" і його опалення платники податків доплачують $1 тис. щомісяця

Печерський районний суд Києва прийняв рішення про відхилення позову лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це з посиланням на адвоката юридичної фірми GENTLS Олега Громового повідомляє "Укрінформ".

"Є рішення Печерського районного суду Києва, згідно з яким суддя Літвінова відмовила Тимошенко Юлії Володимирівні у позові до Гройсмана про захист честі і ділової репутації. Є ще апеляційні інстанції, але поки рішення суду не на її користь", - сказав Громовий.

Нагадаємо, що на брифінгу 8 липня 2016 року Володимир Гройсман звинуватив екс-прем'єра Тимошенко в тому, що вона отримувала вигоду від низьких цін на газ.

"Я подивився декларацію Юлії Володимирівни Тимошенко. Вона сьогодні живе в будинку, по-моєму, площею 500 квадратних метрів. За пільговими цінами на газ щомісяця пересічний український громадянин доплачував їй за комунальні послуги і за газ одну тисячу доларів США. Це справедливість? Тобто хтось хоче повернути систему, при якій бідні платять за багатих? Уряд не підтримує такої тези", - заявляв тоді він.

Через ці слова лідерка "Батьківщини" подала позов до Гройсмана про захист честі і ділової репутації. Сторону прем'єр-міністра у суді представляв Олег Громовий

В своїй електронній декларації Тимошенко вказала, що в минулому році отримувала близько 6300 гривень на місяць заробітної плати. Також вона написала, що має квартиру в Дніпрі площею 59,4 квадратних метрів і орендує будинок площею 588 квадратних метрів в селищі Козин Київської області.