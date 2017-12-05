Суд відхилив скаргу Кабміну у справі Yuzgaz

Апеляційний суд відхилив скаргу Кабінету міністрів України на постанову Окружного суду Києва, якою той задовольнив позов компанії Yuzgaz і визнав протиправною відмову уряду поступитися компанії часткою в угоді про розділ продукції щодо розробки Юзівської площі.

Про це йдеться в ухвалі суду від 8 травня, оприлюдненій у Єдиному держреєстрі судових рішень, інформують "Українські Новини".

Рішення апеляції набуло законної чинності в день прийняття, тобто 8 травня.

Зокрема, 20 березня суд першої інстанції визнав незаконним і скасував протокольне рішення уряду №46 від 2 листопада, яким Кабмін "підтримав пропозицію міністра енергетики Ігоря Насалика про відмову ТОВ "Надра Юзівська" у поступці прав і зобов'язань, передбачених УРП щодо розробки ділянки Юзівської".

На переконання суду, уряд був зобов'язаний оформляти будь-яке рішення щодо поступки часткою в УРП у формі розпорядження, а не протокольного рішення, як це було зроблено.

Більш того, суд встановив, що уряд не отримував жодних пропозицій з цього питання від міністра енергетики й вугільної промисловості Ігоря Насалика.

"Судом установлено, що Кабмін не вказав у оскаржуваному рішенні вагомі підстави для відмови в наданні згоди на поступку й обґрунтування прийняття такого рішення. У ньому уряд тільки підтримує пропозицію міністра енергетики Насалика І.С. про відмову ТОВ "Надра Юзівська" у поступці прав і обов'язків, визначених Юзівською угодою. При цьому Міненерго, як робочий орган Міжвідомчої комісії, не готував і не направляв висновків і пропозицій на засідання Кабінету Міністрів від 2 листопада 2016 з питання розгляду запиту інвесторів", - сказано в постанові суду першої інстанції.

Суд також зобов'язав Кабмін "продовжити розгляд запиту компанії Yuzgaz B.V. і ТОВ "Надра Юзівська" від 4 серпня 2016 про отримання згоди на поступку частки в УРП".

При цьому статтею 26 закону "Про угоди про розділ продукції" передбачено, що відсутність якої-небудь відповіді Кабміну після закінчення 90-денного строку з моменту одержання запиту (цей строк минув 2 листопада 2016) вважається автоматичним наданням згоди на поступку часткою в УРП.

Відзначимо, що в 2015 році Харківська облрада передала компанії ЮЗГАЗ в користування недтра на території Богодухівського і Дергачівського районів.

У коментарі "Економічній Правді", в ТОВ "ЮЗГАЗ" повідомили, що не мають ніякого відношення до Yuzgas B.V.

Нагадаємо, угода з Shell була укладена у 2013 році. Компанія планувала вкласти у розробку родовища понад 10 млрд доларів.

За оцінками геологів, запаси газу на Юзівському родовищі можуть становити 2 трлн кубометрів.