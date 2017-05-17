Суд відібрав право застави в одного з арештованих за бійку в Дніпрі

Спершу суд першої інстанції передбачив для нього можливість виходу з-під варти під заставу в 128 тис грн

Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував для одного з підозрюваних у сутичках, що відбулися в Дніпрі 9 травня, можливість вийти з-під варти під заставу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

За її інформацією, обираючи запобіжний захід цьому підозрюваному, суд першої інстанції передбачив для нього можливість виходу з-під варти під заставу в 128 тисяч гривень. Але це рішення оскаржила прокуратура Дніпропетровської області і домоглася свого.

Як повідомляв iPress.ua, заарештованого у Дніпрі підозрюваного в участі у заворушеннях 9-го травня відпустили на волю, оскільки він вніс заставу в 128 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.