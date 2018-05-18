Суд відклав на невизначений термін слухання про громадянство Саакашвілі

Про це повідомляють у прес-службі партії "Рух нових сил".

"Верховний Суд витребовує оригінали документів з підписом Михайла Саакашвілі для проведення експертизи і підтвердження факту підробки з боку ДМС його заяви на отримання українського громадянства, яка стала підставою для позбавлення його громадянства. Наразі суд відклав слухання на невизачений термін", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом припинив громадянство України екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

Згодом у мережі з'явилася анкета Саакашвілі, через яку його позбавили громадянства.

Сам він стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис.