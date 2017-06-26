Суд відклав розгляд справи Януковича до 29 червня

Оболонський районний суд Києва відклав до 29 червня розгляд по суті справи колишнього президента України Віктора Януковича, звинуваченого в державній зраді.

Прокуратура просила суд задовольнити клопотання про заочне провадження по справі.

"Сторона обвинувачення вважає, що з метою притягнення Януковича до кримінальної відповідальності вказаного в окремому провадженні слід здійснювати спеціальне судове провадження. Враховуючи вищевикладене, а також додаю до клопотання копії матеріалів окремого провадження, яким підтверджується те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате окреме провадження на трьох аркушах. Шановний суд, прошу вас задовольнити дане клопотання та постановити ухвалу про здійснення спеціального судового провадження у даному окремому провадженні за обвинуваченням Януковича", - заявив прокурор Генеральної прокуратури Руслан Кравченко, інформує "112.ua".

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко сказав, що суд змушений відкласти засідання.

"У кодексі зазначено, що потрібна повторна неявка обвинуваченого на судове засідання, для того щоб можна було прокурору поставити це питання, а суду дати можливість висловити думку стороні захисту і вирішити це питання шляхом ухвалення судового рішення про призначення спеціального судового розгляду справи чи про відмову в спеціальному судовому розгляді справи. Враховуючи викладене, суд дійсно вимушений відкласти засідання на 10 годину 29 червня", - пояснив Дев'ятко.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва викликає колишнього президента Віктора Януковича на 10 найближчих засідань суду у справі про державну зраду.