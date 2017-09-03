Суд відмовив ГПУ в переведенні слухання справи "азовця" Краснова в Миколаїв
Суд залишив його в Бориспільському міськрайсуді (Київська область). Про це повідомляє Крим.Реалії.
"Подали клопотання про передачу справи до Миколаєва, без жодних пояснень. І ось нарешті крапка в цій справі - відмова, справу розглядатимуть в Борисполі, засідання призначено на завтра, на 14:00", - сказала адвокат Оксана Харахоз, що представляє інтереси Краснова.
Вона нагадала, що інкриміновані Краснову та його дружині Оксані дії мали місце в Бориспільському районі Київської області. Під час слідства і на етапі передачі справи проти Краснова в суд адвокати заявляли про тиск СБУ на учасників процесу і на суд. У листопаді 2016 року Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу Краснова на тортури з боку співробітників СБУ.
Нагадаємо, Краснова затримали в ніч на 28 лютого на Київщині разом із подругою Оксаною Шелест. Він заявляв, що після затримання силовики його били та катували.
СБУ встановлено, що в квітні за вказівкою свого координатора по Росії зловмисники зустрілися і забезпечили вогнепальною зброєю громадянку РФ Марію Коледу, яка виконувала завдання російських спецслужб з дестабілізації ситуації в південних областях України.
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