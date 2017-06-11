Суд відмовив Манафорту в звільненні з-під домашнього арешту

Суддя відмовила екс-голові передвиборної кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту у звільненні з-під домашнього арешту.

Про це повідомляє телеканал CNN за підсумками засідання суду, що відбувся в понеділок у Вашингтоні.

Суддя заявила, що "у неї немає достатньої інформації" про фінансовий стан обвинуваченого і його ділового партнера Річарда Гейтса, щоб зняти домашній арешт. Вони обидва повинні залишатися під домашнім арештом і носити спеціальний датчик, що передає інформацію про їх місцезнаходження.

За словами судді, вона сподівається отримати більше інформації про фінансові справи і справжній розмір статків обвинувачених і повернеться до цього питання на наступному засіданні, яке призначене на 11 грудня.