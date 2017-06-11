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Суд відмовив Манафорту в звільненні з-під домашнього арешту

Наступне засідання призначене на 11 грудня
Суддя відмовила екс-голові передвиборної кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту у звільненні з-під домашнього арешту.
Суд відмовив Манафорту в звільненні з-під домашнього арешту Пол Манафорт. Фото: Reuters

Про це повідомляє телеканал CNN за підсумками засідання суду, що відбувся в понеділок у Вашингтоні.

Суддя заявила, що "у неї немає достатньої інформації" про фінансовий стан обвинуваченого і його ділового партнера Річарда Гейтса, щоб зняти домашній арешт. Вони обидва повинні залишатися під домашнім арештом і носити спеціальний датчик, що передає інформацію про їх місцезнаходження.

За словами судді, вона сподівається отримати більше інформації про фінансові справи і справжній розмір статків обвинувачених і повернеться до цього питання на наступному засіданні, яке призначене на 11 грудня.

Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань СШАМанафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами. Уже 30 жовтня Манафорта відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

 

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06 11 2017 21:39
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