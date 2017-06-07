Суд відмовив Насірову у виїзді за кордон
"Захист клопотав про зняття додаткових обов'язків (з Насірова, - ред.), їм відмовили", - повідомляє "УНН" з посиланням на прес-службу САП.
У САП уточнили, що суд не дозволив Насірову виїхати за межі Києва, зняти електронний засіб контролю і видати біометричний паспорт.
Нагадаємо, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров знову звернувся із проханням до суду відпустити його на лікування за кордон.
Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.
Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.
Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).
Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.
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