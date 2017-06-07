Суд відмовив Насірову у виїзді за кордон

Також Насірову не дозволили зняти електронний браслет

Солом'янський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту про зняття додаткових обов'язків із тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

"Захист клопотав про зняття додаткових обов'язків (з Насірова, - ред.), їм відмовили", - повідомляє "УНН" з посиланням на прес-службу САП.

У САП уточнили, що суд не дозволив Насірову виїхати за межі Києва, зняти електронний засіб контролю і видати біометричний паспорт.

Нагадаємо, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров знову звернувся із проханням до суду відпустити його на лікування за кордон.