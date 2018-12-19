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Суд відмовив Насірову у задоволенні позову проти лікаря на мільйон гривень

Насіров вважає, що кардіолог не мав права без його згоди розповідати в суді про стан його здоров'я
Шевченківський районний суд Києва повністю відмовив колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову в задоволенні позову проти лікаря-кардіолога Максима Соколова.
Суд відмовив Насірову у задоволенні позову проти лікаря на мільйон гривень printscreen

Насіров хотів відсудити один мільйон гривень компенсації за "розголошення конфіденційної інформації" у лікаря, який в суді свідчив у справі екс-фіскала про корупцію, повідомив у Twitter ЦПК.

Насіров вважає, що кардіолог не мав права без його згоди розповідати в суді про стан його здоров'я.

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

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19 12 2018 17:22
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