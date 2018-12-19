НОВИНИШевченківський районний суд Києва повністю відмовив колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову в задоволенні позову проти лікаря-кардіолога Максима Соколова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відмовив Насірову у задоволенні позову проти лікаря на мільйон гривень
Насіров вважає, що кардіолог не мав права без його згоди розповідати в суді про стан його здоров'я
printscreen
Насіров хотів відсудити один мільйон гривень компенсації за "розголошення конфіденційної інформації" у лікаря, який в суді свідчив у справі екс-фіскала про корупцію, повідомив у Twitter ЦПК.
Насіров вважає, що кардіолог не мав права без його згоди розповідати в суді про стан його здоров'я.
Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.
Уряд планує оскаржувати це рішення.
Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 12 2018 17:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"