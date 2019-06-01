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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд відмовив "Опоблоку" в оскарженні рішення ЦВК щодо закриття дільниць у Росії

За словами Новинського, рішення є політично вмотивованим
Шостий апеляційний суд Києва не задовільнив позов команди політичної партії "Опозиційний блок", яка вимагала визнати незаконним рішення Центральної виборчої комісії щодо закриття виборчих дільниць у Росії.
Суд відмовив "Опоблоку" в оскарженні рішення ЦВК щодо закриття дільниць у Росії Фото: biz.liga.net

"Недивлячись на те, що законних підстав ухвалювати таке рішення ЦВК не мала, суд в задоволенні нашого позову відмовив, аргументуючи недостатньою кількістю доказів перебування за межами України в день голосування", - повідомив голова фракції партії у Верховній Раді Вадим Новинський.

Він назвав рішення політично вмотивованим, пояснюючи його бажанням теперішньої влади "не допустити до виборів мільйони українців, які виїхали на заробітки, рятуючись від війни", адже вони, за словами лідера "Опозиційного блоку", не збираються голосувати за чинного президента Петра Порошенка.

Дільниці для голосування були розташовані в дипломатичних представництвах України в Росії, тобто на українській території - "організацією та проведенням виборів там займалися українські дипломати, а не російська влада", зазначив Новинський.

Він також анонсував оскарження рішення в Касаційносу адміністративному суді в складі Верховного Суду.

Нагадаємо, народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації.

 
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06 01 2019 11:55
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