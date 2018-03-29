Суд відмовив Савченко у відводі суддів
"Підозрювана Савченко вважає, що судді Паленик, Глиняний та Масенко є упередженими по відношенню до неї і не зможуть об’єктивно розглянути апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду Києва від 23.03.2018 року. Обставини, на які посилається захисник у своїй заяві, колегія суддів не вважає за можливе визнати такими, що перешкоджають суддям Паленику, Глиняному та Масенку брати участь у кримінальному провадженні на цій стадії процесу, оскільки не грунтується на вимогу закону і не підтверджується матеріалами провадження. За таких обставин заява підозрюваної Савченко про відвід суддів як така, що не грунтується на вимогу закону не можуть бути задоволені", - заявив суддя, передає "112 Україна".
Після того, як суд оголосив про своє рішення, Савченко заявила, що не довіряє суду.
"Відвід суду! За підстав, що щойно прокурор у залі суду сказав, що я вчинила теракт, "вчинила", - виконана дія, - вбила когось, я нікого не вбивала, при цьому суд не вважає, що це упереджене ставлення прокурора до мене. Як можна довіряти такому суду, який не бачить факти і дивиться у 77-му статтю і каже, що там нема тієї статті, за якої прокурор порушив свою прокурорську етику і може далі виконувати звинувачування в суді. Я не довіряю такому суду, який зарані приймає рішення, яке підкорене прокуратурі", - заявила Савченко.
Прокурори не підтримали клопотання Савченко.
"Вважаю, дії, які зараз вчиняються стороною захисту, є зловживанням права на відвід і направлені на затягування даного судового розгляду", - заявив прокурор Олександр Климович.
Нагадаємо, Верховна Рада кілька днів тому дала згоду на зняття з позафракційного народного депутата Надії Савченко недоторканності, а також схвалила її затримання і арешт. Напередодні суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.
Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
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