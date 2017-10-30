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Суд відмовив Siemens в арешті турбін, які попри санкції доставили в Крим

Апеляцію німецького концерну відхилили
Дев'ятий арбітражний апеляційний суд Росії відмовив Siemens в арешті турбін, які, оминаючи санкції, перевезли в окупований Росією Крим.
Суд відмовив Siemens в арешті турбін, які попри санкції доставили в Крим Фото: ЕРА

Siemens просив накласти арешт на чотири газотурбінні установки SGT5-2000E і заборонити російському ТОВ "Технопромекспорт" або іншим особам транспортувати, здійснювати монтаж, експлуатувати, модифікувати, розбирати чи іншим чином використовувати турбіни, повідомляє ТАСС.

Крім того, Siemens просив заборонити "Технопромекспорт" здійснювати операції, спрямовані на відчуження або можливе відчуження, а також на будь-яке обтяження турбін.

20 серпня Арбітражний суд Москви відмовився арештувати турбіни, компанія подала апеляційну скаргу.

Як повідомлялося раніше, на початку липня 2017 року розгорівся скандал навколо поставок газових турбін німецького концерну Siemens в обхід санкцій Європейського Союзу до окупованого Криму. У німецькому концерні Siemens заявили, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росію, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі.

Спочатку в РФ заперечували факт таких постачань, але згодом дочірня структура російської корпорації "Ростех" "Технопромекспорт", яка купила газові турбіни Siemens в спільному підприємстві німецької компанії та "Силових машин", підтвердила факт їх поставки до Криму після модернізації.

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30 10 2017 14:38
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