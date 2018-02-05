Суд відмовився арештувати одного з нападників на Найєма
Про це у залі суду заявила головуюча суддя Олена Мєлєшко. Суд вирішив застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання, інформує "Українська правда".
Перед початком засідання адвокат Саітова заявив про клопотання щодо порушення прав людини відносно його підзахисного через те, що той перебуває у скляній кабінці під час судового засідання. Суддя дозволила йому переміститися до захисника та перекладача.
У свою чергу сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор зазначив, що оскільки підозрюваний є громадянином іншої держави, має в Україні лише посвідку на проживання, а також може чинити вплив на потерпілого, то слід застосувати до нього запобіжний захід виключно у вигляді тримання під вартою.
Адвокат на це заперечив, заявивши, що не розуміє, як Саітов може чинити тиск на Найєма.
"Мені цікаво, як студент 2 курсу може впливати на народного депутата?", - заявив він. Зазначалося, що Саітов навчається у Київському політехнічному інституті.
Також захисник наголошував на тому, що питання має наразі "політичне русло", а тримання під вартою може порушити "право на освіту" його підзахисного.
Крім того, він заявив, що були порушення під час затримання Саітова і недостатні докази щодо підтвердження його вини. Підозрюваний у суді заперечив, що саме він був ініціатором нападу на Найєма.
Коментуючи напад він сказав: "обставини так склалися, але ніхто цього не хотів". "Діти можуть лякатися", - додав адвокат.
Після наради суддя відмовила у триманні під вартою громадянина РФ Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича.
Також у середу суд має розглянути клопотання щодо тримання під вартою ще двох фігурантів інциденту.
Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").
Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук.
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