Суд відмовився посилювати запобіжний захід синові Авакова

Апеляційний суд Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у задоволенні скарги на запобіжний захід, обраний щодо Олександра Авакова, підозрюваного у "справі рюкзаків".

САП хотіла, щоб суд змінив запобіжний захід з особистого зобов'язання на арешт з можливістю виходу під заставу в розмірі 5 млн гривень, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за фактом можливого розкрадання 14 млн гривень бюджетних коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом із трьох фігурантів справи. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.

7 листопада на Олександра Авакова наділи електронний браслет згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу.