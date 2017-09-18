Суд відмовився повернути Артеменку громадянство

Суд визнав, що дії ГПУ не були протиправними і вони не порушують права або інтереси позивача

Окружний адміністративний суд Києва розглянув позов екс-депутата Верховної Ради Андрія Артеменка і відмовив йому у визнанні протиправними дій генпрокурора Юрія Луценка щодо позбавлення його українського громадянства.

"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що генеральний прокурор України, піднімаючи питання перед міністром внутрішніх справ України про позбавлення позивача громадянства діяв у спосіб, не передбачений Конституцією та чинним законодавством України, перевищив надані йому повноваження, використовував свої повноваження генерального прокурора України з метою, що суперечить Конституції України та закону України "Про прокуратуру", діяв упереджено, маючи на меті, на думку позивача, таким чином переслідувати за його політичну діяльність як народного депутата", - йдеться в постанові суду.

У свою чергу суд визнав, що дії ГПУ не були протиправними і вони не порушують права або інтереси позивача. Таким чином суд відмовив у задоволенні позову.

Нагадаємо, 5 травня в Державній міграційній службі заявили, що Президент наприкінці квітня підписав указ про позбавлення громадянства Українинародного депутата Андрія Артеменка, оскільки той має також громадянство Канади (вітчизняне законодавство передбачає, що свідоме набуття іншого громадянства призводить до втрати українського). Про канадське громадянство Артеменко заявив наприкінці лютого сам.

Артеменко звернувся до Вищого адміністративного суду з проханням визнати незаконним і скасувати указ президента про припинення його українського громадянства.

Крім того, після указу Президента про позбавлення громадянства 16 травня Верховна Рада схвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Артеменка. Екс-депутат також просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати це рішення парламенту.