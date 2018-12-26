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Суд відмовився відпустити 20 з 24 захоплених на морі українців

Взяття під варту чотирьох українців захист оскаржить в касаційному порядку
Так званий "Верховний суд Криму" в середу відмовився відпустити з-під варти останніх п'ятьох військових моряків захоплених в Чорному морі місяць тому, скарги на арешт яких дійшли до "інстанції".
Суд відмовився відпустити 20 з 24 захоплених на морі українців Капітан захопленого Росією буксиру "Яни Капу" Олег Мельничук. Фото: Едем Семедляєв

"Суд" залишив в силі постанови підконтрольного окупантам "Київського районного суду Сімферополя", уточнивши при цьому термін арешту через допущену "судом" першої інстанції технічну помилку: він закінчується 24, а не 25 січня 2019 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про командира буксира "Яни Капу" Олега Мельничука, командира бронекатера "Нікополь" Богдана Небилицю, капітана 2 рангу Дениса Гриценко, старшого матроса Юрія Без'язичного і матроса Євгенія Семідоцкого.

Взяття під варту чотирьох українців захист оскаржить в касаційному порядку.

Таким чином, в суді апеляційної інстанції за шість днів розглянуті апеляції на арешт 20 з 24 українців. Так званий Верховний суд Криму раніше в грудні залишив під вартою 15 громадян України.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

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26 12 2018 16:38
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