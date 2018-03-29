Суд відмовився відпустити Савченко

Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надії Савченко.

Відповідне рішення озвучив головуючий суддя Ігор Паленик.

Суд не змінив запобіжний захід Савченко. Вона залишиться під вартою до 20 травня.

Захисники Савченко наполягали на тому, що при обранні запобіжного заходу суд не дослідив обґрунтованість підозри, як того вимагає закон.

Також адвокати наголосили, що "клопотання прокурора і підозра на 90% ідентичні, скопійовані з одруківками і тими ж помилками", і що "ДНР" та "ЛНР" не визнані офіційно терористичними організаціями, тому звинувачувати Савченко у співпраці з терористичними організаціями не можна.

Захисники наполягали, що підозру оголошено незаконно, бо негласні слідчі дії проводилися щодо керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, а не щодо Савченко.

Також адвокати підкреслили, що якби Савченко хотіла переховуватися, то вона не приїхала б з Європи на допит.

Сама Савченко заявила, що судити мають за дії, а не за думки, тим більше за думки народного депутата, який має імунітет. І наполягала, що не мала наміру вчиняти теракт, а "підігравала бурхливій уяві" генпрокурора.

"За слова народного депутата не судять. Я можу говорити все, що завгодно, бо мене захищає депутатських імунітет. За словами народного депутата – якими б маразматичними вони не були – звинуватити не можна", - сказала Савченко.

Вона також додала, що нардепи постійно вчиняють злочини проти народу, коли голосують за медреформу, комунальні тарифи, коли "здали Крим і допустили війну на Донбасі".

"Народ має право на повстання за ст. 5 і 6 Конституції. Бо носієм суверенітету і влади є народ. Право визначати і змінювати конституційний лад – належить народу", - сказала Савченко.

Прокурор Олександр Банник наполягав, Савченко готувала злочин, тому відпускати її не можна.

Він також додав, що дозвіл на притягнення до відповідальності Савченко дала ВР, тому порушень при оголошені їй підозри немає.

Банник наголосив, що Савченко може впливати на свідків, продовжити вчиняти злочин або переховуватись від слідства, якщо вийде з-під варти.

На суді також заслухали правозахисника, нардепа кількох скликань, Герой України Степана Хмару, який висловив бажання взяти Савченко на поруки.

"Я гарантую, що вона нікуди не втече. Я що незрозуміло це кажу?", - заявив Хмара.

Також клопотання про взяття на поруки заявила одіозна Ірма Крат.

"Усю відповідальність за її дії беру на себе і готова нести відповідальність", - сказала Крат.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.