Суд відмовився відпустити соратника Саакашвілі Дангадзе

Печерський районний суд Києва 16 березня відмовився змінити запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт соратнику лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіону Дангадзе.

"Суд не прийняв до відома ні спростування стороною захисту фактів необхідності та можливостей проведення слідчих (розшукових) дій, ні той факт, що Міхеіл Саакашвілі як фігурант справи вже не перебуває на території України, ні те, що матеріали по ньому були виділені в окреме провадження, яке згодом було зупинено", – повідомив адвокат Роман Кругляк, пише "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зазначив, що суд визнав порушення прав Дангадзе і вжив заходів із їх відновлення, зокрема, зобов'язав прокурора не перешкоджати побаченням підозрюваного з рідними. Також суддя зобов'язав прокурора провести розслідування щодо погроз на адресу матері Дангадзе від невстановлених осіб.

Крім того, 16 березня відбулося ще одне судове засідання, на якому було допитано одного з двох "засекречених" свідків у так званій справі "про гроші Курченка", в якому фігурує Дангадзе. Свідка допитували з використанням телезв'язку з приміщення, в якому він перебував, із зміною його голосу за допомогою електронних засобів і прихованням його справжнього обличчя.

"Свідок використовував нотатки, записи, а також повідомив про те, що мав у розпорядженні копії протоколів попередніх допитів. Останній факт викликав подив навіть у прокурора. Свідок плутався в подіях і обставинах проведення негласних слідчих розшукових дій. Показання свідка ставлять під сумнів його участь у проведенні слідчих та розшукових дій, а також реальність знайомства з головними фігурантами справи", – стверджує адвокат Кругляк.

Нагадаємо, 5 грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеіл Саакашвілі отримав через координатора київського обласного осередку "Руху нових сил" Дангадзе від бізнесмена Сергія Курченка $500 тис. на діяльність в Україні.

Дангадзе затримали 4 грудня. Правоохоронці стверджують, що він хотів залишити територію України.

6 грудня Печерський райсуд Києва заарештував Дангадзе на два місяці без права застави. Згодом арешт продовжували.

При цьому Саакашвілі, його соратники та адвокати називають справу сфабрикованою, а затримання Дангадзе незаконним. Саакашвілі стверджує, що взагалі не знайомий з Курченком, а аудіозаписи своїх розмов з бізнесменом, як і їх експертизу, називає фальсифікацією та підтасовуванням.

Дангадзе підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, 1 ч. ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України (зокрема, йдеться про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності).