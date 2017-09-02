Суд не відсторонив Охендовського від посади голови ЦВК

Таке рішення ухвалила колегія з 5 суддів. "Клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залишити без задоволення",- оголосив суддя, повідомляють "Українські новини".

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.

Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК.

Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.