Суд відмовився жорсткіше карати сина Шуфрича
"Апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського райсуду м. Києва про особисту поруку (результативна частина рішення)", - написала у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
Нагадаємо, що у центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.
Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.
Згодом прокуратура повідомила про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, синові депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок").
Нестора Шуфрича-молодшого суд відпустив на поруки батька, нардепа від "Опозиційного блоку". При цьому в прокуратурі заявили, що будуть оскаржувати таку міру запобіжного заходу.
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