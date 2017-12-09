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Суд відмовився жорсткіше карати сина Шуфрича

Районним судом не надано оцінку тій обставині, що поручитель є рідним батьком підозрюваного
Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді поруки батька підозрюваному скоєнні ДТП сину нардепа від "Опозиційного блоку" Нестору Шуфричу-молодшому.
Суд відмовився жорсткіше карати сина Шуфрича Фото: korrespondent.net

"Апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського райсуду м. Києва про особисту поруку (результативна частина рішення)", - написала у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Нагадаємо, що у центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.

Згодом прокуратура повідомила про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, синові депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок").

Нестора Шуфрича-молодшого суд відпустив на поруки батька, нардепа від "Опозиційного блоку". При цьому в прокуратурі заявили, що будуть оскаржувати таку міру запобіжного заходу.

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12 09 2017 12:55
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