Суд відмовився жорсткіше карати сина Шуфрича

Районним судом не надано оцінку тій обставині, що поручитель є рідним батьком підозрюваного

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді поруки батька підозрюваному скоєнні ДТП сину нардепа від "Опозиційного блоку" Нестору Шуфричу-молодшому.

"Апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського райсуду м. Києва про особисту поруку (результативна частина рішення)", - написала у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Нагадаємо, що у центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.

Згодом прокуратура повідомила про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, синові депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок").

Нестора Шуфрича-молодшого суд відпустив на поруки батька, нардепа від "Опозиційного блоку". При цьому в прокуратурі заявили, що будуть оскаржувати таку міру запобіжного заходу.