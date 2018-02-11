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Суд відновив досудове розслідування у справі Арбузова

Постанову Генпрокуратури про припинення розслідування скасовано
Печерський районний суд Києва скасував постанову прокурора Генпрокуратури про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу "БТБ".
Суд відновив досудове розслідування у справі Арбузова

"Скасувати постанову від 5 жовтня 2018 року про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні... від 18 травня 2015 року. Постанова слідчого судді оскарженню не підлягає", - йдеться у рішенні суду, передає Lb.ua.

Таким чином досудове слідство у кримінальному провадженні у справі Арбузова має бути відновлено.

У коментарі УНН адвокат Арбузова Євген Пеліхос підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, що прокуратура Київської області повернула державі близько 19 га лісу на території Києво-Святошинського району, які родич колишнього віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова незаконно відгородив парканом.

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02 11 2018 17:35
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