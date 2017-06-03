ПОЛІТИКА НОВИНИРозпочався суд щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відновив розгляд справи Насірова, - ТРАНСЛЯЦІЯ
Клопотання про відвід розглядатиме суддя Боровкіна
Фото: lb.ua
У САП зазначили, що клопотання про відвід розглядатиме суддя Боровкіна.
Пряму трансляцію з приміщення суду веде Радіо Свобода.
Зазначимо, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого останні три дні возили тільки на ношах, ходить уже сам.
Нагадаємо також, що Насіров спростував інформацію про те, що йому робили операцію та зізнався, що не мав інфаркту.
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06 03 2017 14:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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