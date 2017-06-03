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Суд відновив розгляд справи Насірова, - ТРАНСЛЯЦІЯ

Клопотання про відвід розглядатиме суддя Боровкіна
Розпочався суд щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову.
Суд відновив розгляд справи Насірова, - ТРАНСЛЯЦІЯ Фото: lb.ua

У САП  зазначили, що клопотання про відвід розглядатиме суддя Боровкіна.

Пряму трансляцію з приміщення суду веде Радіо Свобода.

Зазначимо, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого останні три дні возили тільки на ношах, ходить уже сам.

Нагадаємо також, що Насіров спростував інформацію про те, що йому робили операцію та   зізнався, що не мав інфаркту.

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06 03 2017 14:32
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