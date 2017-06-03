Суд відновив розгляд справи Насірова, - ТРАНСЛЯЦІЯ

Розпочався суд щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову.

У САП зазначили, що клопотання про відвід розглядатиме суддя Боровкіна.

Пряму трансляцію з приміщення суду веде Радіо Свобода.

Зазначимо, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого останні три дні возили тільки на ношах, ходить уже сам.

Нагадаємо також, що Насіров спростував інформацію про те, що йому робили операцію та зізнався, що не мав інфаркту.