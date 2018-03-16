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Суд відновив Сенкевича на посту мера Миколаєва

Відповідне рішення було оголошено в ході сьогоднішнього засідання суду
Центральний районний суд Миколаєва задовольнив позов відстороненого мера міста Олександра Сенкевича до Миколаївської міської ради про скасування рішення про дострокове припинення його повноважень, і постановив, що рішення міськради не відповідає законодавству.
Суд відновив Сенкевича на посту мера Миколаєва Олександр Сенкевич. Фото: nikvesti.com

Відповідне рішення було оголошено в ході сьогоднішнього засідання суду.

"Порушені права позивача, порушено принцип верховенства права, порушені норми законодавства. У зв'язку з цим, позов підлягає задоволенню", - йдеться в постанові суду, повідомляють "Никвести".

Нагадаємо, депутати міської ради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Олександра Сенкевича.

8 жовтня на Соборній площі у Миколаєві близько 700 містян прийшли на"народне віче", анонсоване відправленим міськрадою у відставку мером Олександром Сєнкевичем.

Олександр Сенкевич 12 жовтня подав позов проти Миколаївської міської ради, в якому вимагав скасувати рішення про дострокове припинення його повноважень мера Миколаєва.
 

 

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16 03 2018 16:59
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