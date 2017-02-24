Суд Відня випустив з-під варти Дмитра Фірташа

Відповідну інформацію із посиланням на джерело, яке близьке до захисту бізнесмена, повідомляє "Українська правда".

Таку ж інформацію повідомило джерело "112 Україна". "Земельний суд Відня у кримінальних справах відхилив вимоги прокуратури Відня затримати Дмитра Фірташа у рамках справи про екстрадицію в США", - повідомило джерело видання.

Бізнесмен звільнений без додаткових умов.

Нагадаємо, що 23 лютого бізнесмена затримали за екстрадиційним запитом США.

Екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа домагаються Іспанія, де його звинувачують у відмиванні грошей, та США, які звинувачують Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом.

Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Згодом iPress.ua повідомив, що ураїнський олігарх Дмитро Фірташ був арештований в суді у Відні 21 лютого після того, як суддя виніс рішення про те, що бізнесмен може бути виданий США.