Суд відправив екс-голову банку "Михайлівський" під домашній арешт

Дніпровський районний суд Києва 26 червня обрав новий запобіжний захід для колишнього голови банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка.

Його адвокат Тетяна Кочмарева розповіла, що запобіжний захід було обрано за новою підозрою, за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, інформують "Українські новини".

Як відомо, Дорошенка затримали і заарештували в серпні 2016 року за підозрою в розкраданні 870 млн гривень і доведенні банку "Михайлівський" до банкрутства. На початку грудня того самого року його відпустили під нічний домашній арешт.

У січні 2017 року Дорошенкові посилили запобіжний захід і повернули в СІЗО за порушення зобов'язань стосовно домашнього арешту. 22 червня він сплатив заставу в розмірі 10 млн гривень і вийшов на волю, але відразу був затриманий співробітниками прокуратури. Наступного дня його повідомили про нову підозру.

Нагадаємо, 23 травня 2016 року правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

Прокуратура Києва розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінює завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки у розмірі 23 млрд грн.