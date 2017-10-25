Суд відправив Коханівського під цілодобовий домашній арешт
Також суд зобов'язав Коханівського носити електронний браслет стеження і здати паспорти, повідомляють "Українські Новини".
Коханівський назвав це рішення несправедливим.
Як відомо, поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї. 23 жовтня Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 09:30 24 жовтня. Таке рішення було ухвалене через те, що прихильники підозрюваного заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які зобов'язані відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання.
Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили.
Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського. У поліції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців.
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