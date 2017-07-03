Суд відправив Насірова під варту з альтернативою внесення застави в 100 млн грн

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Таке рішення уночі 7 березня ухвалив суддя Олександр Бобровник.

Слідчий суддя ухвалив: клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, задовільнити частково. Застосувати до Романа Насірова тримання під вартою, строком на 60 діб. Дата закінчення - 23.50 30 квітня. Застава 100 млн гривень.

Крім того суд поклав на Насірова ряд зобов'язань, зокрема не відлучатися з-за меж Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, утримуватися від спілкування з підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дозволяють покинути межі країни. Крім того Насіров зобов'язаний носити електронний браслет.

Активісти, які раніше зібралися біля залу суду, радіють вироку і запалюють фаєри. Виїзди з суду розблокують.

Як відомо, раніше у понеділок Солом'янський районний суд Києва двічі відмовив захисту Насірова у проведенні судово-медичної експертизи з визначення стану здоров'я.

6 березня громадські активісти пікетували будівлю суду в Києві, побоюючись, що відсторонений глава Державної фіскальної служби, звинувачений у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків державі в розмірі 2 млрд грн, може втекти.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Нагадаємо, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що Насіров є підданим Великої Британії та Угорщини. Адвокати, в свою чергу просять не долучати відповідні документи до справи. За їх словами, на фотокопії паспорта не співпадає підпис, неправильно вказане місце народження Насірова.

Водночас, Президент Петро Порошенко заявляє, що оголошення підозри Насірову відбувається без його інформування і хвалить антикорупційні органи.

Насіров ще 3 березня зліг у клінічну лікарню "Феофанія" з інфарктом. Того ж дня детективи НАБУ повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому закидають неправомірне розстрочення податкових боргів підприємствам Онищенка та нанесення збитків державі на 2 млрд грн.