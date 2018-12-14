Суд відправив за грати підлітка, якого хотіло "лінчувати" село на Закарпатті

Правоохоронці забрали головного підозрюваного до відділку, адже розлючений натовп був готовий вчинити самосуд

Хустський районний суд 14 грудня відмінив своє попереднє рішення про можливість внесення застави за школяра із селища Нижня Апша на Закарпатті, якого обвинувачують в умисному вбивстві однолітка.

"За заявою процесуального прокурора колегією суддів Хустського районного суду щойно виключено із ухвали від 12 грудня 2018 року можливість внесення застави стосовно школяра з села Нижня Апша, який обвинувачується в умисному вбивстві семикласника", - написала у Facebook прес-секретар Закарпатської облпрокуратури Марина Безега.

Безега додала, що наразі суд прийняв ухвалу про виправлення допущеної описки в ухвалі від 12 грудня. Тепер стосовно обвинуваченого застосовується виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12 грудня Хустський районний суд ухвалив рішення випустити під заставу 14-річного хлопця, що підозрюється у вбивстві однолітка на Закарпатті.

Нагадаємо, що за версією слідства, 14 березня обвинувачений у себе вдома в селі Нижня Апша наніс численні ножові поранення хлопцю, і той помер на місці. За такі дії йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.



Фото: MUKACHEVO.NET

Спершу підозрюваного взяли під варту, а потім суд відпустив його під домашній арешт.

Після цього близько 500 селян вийшли на трасу міжнародного значення "Мукачево – Рогатин" і блокували її 8 годин.

Через заворушення на місце події виїхало все керівництво закарпатської поліції на чолі з її керівником. Правоохоронці забрали головного підозрюваного до відділку, адже розлючений натовп був готовий вчинити самосуд.