Суд відправив під домашній арешт головного підозрюваного у справі про стрілянину в Княжичах

Прокурори вважають, що саме Курята віддав наказ стріляти

Печерський районний суд Києва 1 вересня обрав запобіжний захід для колишнього начальника карного розшуку Києва Леоніда Куряти, підозрюваного у справі про перестрілку поліцейських у Княжичах.

Звинувачення наполягало на взятті Куряти під варту, але суддя визнав достатнім цілодобовий домашній арешт, повідомляє "112 Україна".

Прокурори вважають, що саме Курята віддав наказ стріляти, як докази вони подали уривки телефонних переговорів, а також відео з камер спостереження в Княжичах.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Генпрокуратура вручила підозри трьом особами, які організували та уможливили застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області, де загинули 5 осіб.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.