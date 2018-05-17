Суд відпустив Бубенчика на поруки

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Суд ухвалив у домашньому арешті відмовити... Визначити народних депутатів України Петренка Олега Миколайовича та Денисенка Андрія Сергіовича поручителями підозрюваного Бубенчика Івана Петровича", – зачитав рішення суддя Олексій Соколов.

Сторона обвинувачення наполягала на арешті активіста, натомість адвокати просили суд відмовити у клопотанні прокуратури в повному обсязі.

Раніше суд заслухав заяви народних депутатів Олега Петренка, Андрія Денисенка, Семена Семенченка та Володимира Парасюка про готовність стати поручителями. При цьому Парасюк висловив думку, що суд взагалі має відпустити Івана Бубенчика під особисте зобов'язання.

Сторона обвинувачення також намагалася долучити до справи матеріали зі ЗМІ, де цитували пряму мову Івана Бубенчика, який заявляв, що не визнає рішення суду і не буде виконувати рішення про обрання запобіжного заходу.

Адвокат Ігор Коржук заявив, що такі дані подаються в обхід чинних норм КПК і цей доказ не був належним чином представлений.

Суддя заслухав обидві сторони та залишив подання сторони обвинувачення без розгляду.

Нагадаємо, активіста Євромайдану Івана Бубенчика правоохоронці затримали на Львівщині 3 квітня і доправили до Києва. Прокуратура вручила йому підозру у вбивстві двох правоохоронців на Майдані під час Революції гідності. Згодом ГПУ змінила підозру Бубенчику на посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.