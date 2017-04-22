Суд відпустив другого затриманого у "справі Мартиненка"
Відповідне рішення суду 22 квітня проголосив головуючий суддя Олександр Бобровник, інформує "Українська правда".
"Застосувати до Переломи запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів", - зачитав рішення Бобровник в залі суду.
Раніше прокурори САП наполягали на обранні для Сергія Переломи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн гривень.
Як відомо, Перелому було затримано у справі про завдання збитків ДП "СхідГЗК". Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.
20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.
Нагадаємо, що 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".
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