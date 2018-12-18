Суд відпустив екс-очільника Хмельницького СБУ Віктора Крайтора під особисте зобов'язання

У справі розстрілів активістів Хмельницького Майдану біля будівлі СБУ у лютому 2014 року колишнього очільника місцевого СБУ Віктора Крайтора відпустили під особисте зобов'язання.

Віктора Крайтора підозрюють у незаконному наказі своїм підлеглим зробити постріли у бік активістів Хмельницького майдану 19 лютого 2014 року, повідомляє "Громадське". Внаслідок цієї стрілянини загинула 72-річна Людмила Шеремет, ще близько 10 активістів дістали поранення.

Прокуратура наголосила на ризиках втечі Крайтора , тиску на свідків, знищення в спотворення доказів, перешкоджання розслідуванню, і просила суд взяти підозрюваного під варту.

Сторона захисту зазначила, що їх підзахисний у той день як керівник захищав будівлю СБУ, в якій знаходився арсенал зброї, від ймовірного штурму активістами. Також адвокати заявили, що їхній підзахисний не збирається тікати з країни та переховуватися, тому попросили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Сам Крайтор заявив, що в лютому 2019 року прийняв єдине правильне і законне рішення, захищаючи будівлю СБУ.

Підозрюваному інкримінують статті 365 (перевищення службових повноважень), 119 (вбивство через необережність) та 128 (завдання тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Крайтор заявив перед активістами, що бере на себе відповідальність за застосування вогнепальної зброї. Проте наголосив, що давав наказ стріляти не по активістах, "а те, що відбулося, є наслідком рикошету". Нагадаємо, начальник управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктор Крайтор написав рапорт на звільнення.