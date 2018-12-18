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Суд відпустив екс-очільника Хмельницького СБУ Віктора Крайтора під особисте зобов'язання

Віктора Крайтора підозрюють у незаконному наказі своїм підлеглим зробити постріли у бік активістів
У справі розстрілів активістів Хмельницького Майдану біля будівлі СБУ у лютому 2014 року колишнього очільника місцевого СБУ Віктора Крайтора відпустили під особисте зобов'язання.
Суд відпустив екс-очільника Хмельницького СБУ Віктора Крайтора під особисте зобов Віктор Крайтор. Фото: ye.ua

Віктора Крайтора підозрюють у незаконному наказі своїм підлеглим зробити постріли у бік активістів Хмельницького майдану 19 лютого 2014 року, повідомляє "Громадське". Внаслідок цієї стрілянини загинула 72-річна Людмила Шеремет, ще близько 10 активістів дістали поранення.

Прокуратура наголосила на ризиках втечі Крайтора , тиску на свідків, знищення в спотворення доказів, перешкоджання розслідуванню, і просила суд взяти підозрюваного під варту.

Сторона захисту зазначила, що їх підзахисний у той день як керівник захищав будівлю СБУ, в якій знаходився арсенал зброї, від ймовірного штурму активістами. Також адвокати заявили, що їхній підзахисний не збирається тікати з країни та переховуватися, тому попросили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Сам Крайтор заявив, що в лютому 2019 року прийняв єдине правильне і законне рішення, захищаючи будівлю СБУ.

Підозрюваному інкримінують статті 365 (перевищення службових повноважень), 119 (вбивство через необережність) та 128 (завдання тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, начальник управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктор Крайтор написав рапорт на звільнення.Крайтор заявив перед активістами, що бере на себе відповідальність за застосування вогнепальної зброї. Проте наголосив, що давав наказ стріляти не по активістах, "а те, що відбулося, є наслідком рикошету".
 
У Хмельницькому мітингувальники 19 лютого 2014 року захопили приміщення ОДА, а також взяли в облогу прокуратуру Хмельниччини. Під час спроби мітингувальників потрапити до приміщення управління СБУ у Хмельницькій області семеро людей отримали поранення, одного вбито.
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18 12 2018 17:57
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