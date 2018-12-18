Суд відпустив екс-очільника Хмельницького СБУ Віктора Крайтора під особисте зобов'язання
Віктора Крайтора підозрюють у незаконному наказі своїм підлеглим зробити постріли у бік активістів Хмельницького майдану 19 лютого 2014 року, повідомляє "Громадське". Внаслідок цієї стрілянини загинула 72-річна Людмила Шеремет, ще близько 10 активістів дістали поранення.
Прокуратура наголосила на ризиках втечі Крайтора , тиску на свідків, знищення в спотворення доказів, перешкоджання розслідуванню, і просила суд взяти підозрюваного під варту.
Сторона захисту зазначила, що їх підзахисний у той день як керівник захищав будівлю СБУ, в якій знаходився арсенал зброї, від ймовірного штурму активістами. Також адвокати заявили, що їхній підзахисний не збирається тікати з країни та переховуватися, тому попросили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Сам Крайтор заявив, що в лютому 2019 року прийняв єдине правильне і законне рішення, захищаючи будівлю СБУ.
Підозрюваному інкримінують статті 365 (перевищення службових повноважень), 119 (вбивство через необережність) та 128 (завдання тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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