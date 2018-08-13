Суд відпустив екс-президента Вірменії з-під арешту
Суд задовольнив клопотання адвокатів Роберта Кочаряна про звільнення колишнього президента Вірменії з-під арешту, повідомляє "Радио Азатутюн".
Як повідомив адвокат Кочаряна, екс-президент скористався своїм правом на недоторканність.
Раніше більше чотирьох десятків депутатів Національних зборів Вірменії поручилися перед судом для звільнення Кочаряна.
У рамках кримінальної справи про криваві події 1-2 березня 2008 року другому президенту Вірменії Роберту Кочаряну пред'явлено звинувачення у поваленні конституційного ладу. 27 липня суд обрав стосовно нього у якості запобіжного заходу арешт строком на два місяці. Екс-президент та його адвокати стверджують, що стосовно нього здійснюється політичне переслідування.
1 березня 2008 року після президентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув Серж Саргсян, відбулися акції протесту опозиції. Під час зіткнень між силовиками і демонстрантами загинули 10 людей, сотні були поранені. Обставини досі залишаються нез'ясованими.
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