Суд відпустив фігуранта справи Мартиненка директора СхідГЗК, якого підозрюють в заволодінні $17 млн

Суд не побачив сціальної небезпеки в знаходженні Сорокіна не під вартою

Солом'янський районний суд Києва відмовився заарештувати і відпустив під домашній арешт гендиректора дерпідприємства "Східний гірничозбагачувальний комбінат" Олександра Сорокіна, підозрюваного в заволодінні 17 млн доларів при закупівлі урану для держпідприємства.

Про це сказала суддя Вікторія Кицюк. Вона назвала обґрунтованою підозру, висунуту Сорокіну, але не побачила соціальної небезпеки в знаходженні його не під вартою, інформує "Українська правда".

Таким чином, суд відмовив у задоволенні клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт підозрюваного й обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

При цьому суд відмовився віддати підозрюваного на поруки депутатам Верховної Ради від "Народного фронту" Юрію Березі, Віталію Сташуку та Геннадію Кривошиї.

Як відомо, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що на сьогодні у справі екс-депутата Миколи Мартиненка встановлено п'ять підозрюваних. У справі щодо розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" вчора детективи НАБУ разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру генеральному директору підприємства Олександру Сорокіну.

Раніше Сорокін заявив, що 23 квітня, повертається з відпустки і готовий з’явитися до Національного антикорупційного бюро України, щоб дізнатися, в чому його обвинувачують.

Зазначимо, що НАБУ підготувало спростування п'яти найбільш поширених міфів, пов'язаних із затриманням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, що 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Екс-депутата затримали 20 квітня.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.