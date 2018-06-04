Суд відпустив капітана арештованого російського судна "Норд"

Після засідання суду його відвезли до лікарні через погане самопочуття

Херсонський суд звільнив капітана арештованого російського судна "Норд" Володимира Горбенка до основного розгляду справи.

Близько 19 години закінчився термін, на який його, за законом, можуть тримати під вартою з моменту затримання.

"Суддя задовольнив наше клопотання, і відмовився розглядати питання про його арешт. Суддя пригрозив їм (слідству — ред.), що якщо вони не відпустять людину, то він визнає завтра незаконним його утримання під арештом", — повідомив адвокат Олександр Руденко, інформує "Интерфакс".

Горбенко зазначив, що не визнає себе винним у статті, яку йому інкримінують, і що він не збирається переховуватися від слідства.

Після засідання суду його відвезли до лікарні через погане самопочуття.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що у діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.