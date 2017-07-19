Суд відпустив ключового фігуранта "справи Онищенка"

Апеляційним суд Львівської області скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченого у так званій "газовій справі Онищенка" Валерія Постного.

"Сьогодні, 19.07.2017 Апеляційним судом Львівської області скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що був застосований до підозрюваного Постного В.М. на підставі рішення Галицького районний суду м. Львова від. 03.07.2017 у справі щодо розкрадання газового конденсату, що розслідується Львівським територіальним управлінням НАБУ", - заявляють у НАБУ, інформують "Українські новини".

Зазначається, що в межах цієї справи Постному повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 (співучасть у злочині) ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім цього Постний є обвинуваченим у так званій "газовій справі".

Раніше повідомлялося, що після внесення застави 10 млн грн Постного звільнили з-під варти, одягнувши електронний браслет.

Нагадаємо, що Постний вважається одним з головних фігурантів схеми з розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд гривень. Організатором схеми вважається депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Постного взято під варту влітку 2016 року зі запорукою у 250 млн грн. 16 червня 2017 року Постний вийшов із СІЗО, оскільки закінчився термін його утримання під вартою, але його відразу ж затримало Національне антикорупційне бюро і пред'явило нову підозру. Суд обрав йому новий запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою у 10 млн грн.

Постний пересувався у інвалідному візку, неодноразово скаржився на стан здоров'я. У прокуратурі стверджували, що Постний симулює хворобу і може втекти за кордон. З 1996 року в Постного є право на проживання у Німеччині.

Спершу Посного затримали за підозрою в причетності до розкрадання газу за схемою спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" (ст.191 і ст.255 Кримінального кодексу), але коли він виплатив заставу і вийшов на свободу, йому було пред'явлено підозру у відмиванні грошей (ст.209 Кримінального кодексу). Однак термін другого затримання Посного закінчився ще 25 червня, з того часу він перебуває в лікарні.

29 червня минулого року комітет Ради дозволив притягнути Онищенка до кримінальної відповідальності.

Відзначимо, що під час попереднього розслідування встановлено, що протягом січня 2013-2016 років компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд грн (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд грн незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).