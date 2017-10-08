Суд відпустив луганчанку, яка планувала теракт у центрі Києва, за "законом Савченко"
Адвокат Ковеленко подала до Печерського районного суду Києва клопотання, в якому вказала, що засуджена відбула у Київському (Лук'янівському) СІЗО 2 роки 6 місяців і 1 день, що в перерахунку становить 5 років і 2 дні.
"Таким чином, на день подання заяви, на думку заявника, засуджена вже фактично відбула призначене їй покарання і має бути негайно звільнена", - йдеться в ухвалі суду від 11 липня, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень 26 липня, повідомляють "Українські новини".
Суд погодився з доказами адвоката, перерахував термін ув'язненої і постановив негайно відпустити Коваленко з-під варти.
Закон, який скасував можливість перерахунку терміну тюремного ув'язнення, набув чинності тільки 21 липня.
Нагадаємо, Анастасія Коваленко приїхала у Київ 17 грудня 2014 року із сумкою вибухівки. Того ж дня вона залишила її у Будинку профспілок на Майдані Незалежності. Проте кількість людей в цьому місці виявилося невеликою, тому вона віднесла сумку до скверу поруч із театром імені Франка.
Там її затримали співробітники СБУ.
1 червня 2017 року Коваленко уклала з Генеральною прокуратурою угоду про визнання провини і наступного дня була визнана винною за статтями "терористичний акт" і "незаконне поводження з боєприпасами", їй призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна.
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