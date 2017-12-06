Суд відпустив на поруки мера Енергодара, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем
"Сьогодні міський суд Енергодара в закритому режимі розглянув позов Енергодарської прокуратури, яка в рамках кримінального провадження вимагала саме цього заходу стосовно міського голови Енергодара. Суд порахував клопотання прокуратури про арешт Павла Музики необгрунтованим, він прислухався до доводів захисту, що міський голова не збирається ховатися від слідства, впливати на свідків, знищувати документи і т.д", - сказано у заяві, повідомляє сайт партії "Опозиційний блок".
"Суд постановив відмовити прокуратурі в клопотанні та виніс постанову не заарештовувати Павла Музику. Щодо мера обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - повідомили в "Опоблоці".
Нагадаємо, що 8-го травня співробітники прокуратури вручили повідомлення про підозру в зловживанні службовим становищем мерові Енергодара Запорізької області Павлу Музиці.
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