Суд відпустив під домашній арешт главу РДА на Львівщині, якого спіймали на хабарі
У поліції не уточнили, який саме суд ухвалив таке рішення. Слідчі Головного управління Нацполіції Львівської області проводять досудове розслідування.
Токаю повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років без права обіймати певні посади чи вести певну діяльність на строк до трьох років, з конфіскацією майна, повідомляє регіональне управління поліції.
Нагадаємо, що Романа Токая затримали напередодні за вимагання хабара в підлеглого.
Раніше, Кабінет Міністрів України погодив його звільнення із займаної посади 22 грудня.
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