Суд відпустив під домашній арешт прокурора, який вбив адвоката в Рівному

Обвинувачення вимагало два місяці під вартою без права застави

Рівненський міський суд відпустив під домашній арешт прокурора Ігоря Чайку, який підозрюється у вбивстві мачухи Віти Шаблій, яка була адвокатом та нападі на батька – співробітника правоохоронних органів В'ячеслава Чайку.

Ігор Чайка заявив суду, що його дії були самозахистом. За словами чоловіка, його батько поводив себе дуже агресивно, повідомляє "24 канал".

"Я добровільно прийшов. Триває досудове слідство. Свою правоту доведу, що я не винен в рамках закону", - сказав Чайка.

Після розгляду справи, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носіння електронного браслета.

Обвинувачення, яке вимагало 2 місяці під вартою без права застави, таким рішенням залишилося незадоволене.

Нагадаємо, 1 квітня ввечері в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партія "Свобода". Під час стрілянини також поранили її 55-річного чоловіка "свободівця" В'ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС в Рівненській області та подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Основна версія – неприязні стосунки в родині.