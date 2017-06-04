Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд відпустив під домашній арешт прокурора, який вбив адвоката в Рівному

Обвинувачення вимагало два місяці під вартою без права застави
Рівненський міський суд відпустив під домашній арешт прокурора Ігоря Чайку, який підозрюється у вбивстві мачухи Віти Шаблій, яка була адвокатом та нападі на батька – співробітника правоохоронних органів В'ячеслава Чайку.
Суд відпустив під домашній арешт прокурора, який вбив адвоката в Рівному Фото: rivnepost.rv.ua

Ігор Чайка заявив суду, що його дії були самозахистом. За словами чоловіка, його батько поводив себе дуже агресивно, повідомляє "24 канал".

"Я добровільно прийшов. Триває досудове слідство. Свою правоту доведу, що я не винен в рамках закону", - сказав Чайка.

Після розгляду справи, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носіння електронного браслета.

Обвинувачення, яке вимагало 2 місяці під вартою без права застави, таким рішенням залишилося незадоволене.

Нагадаємо, 1 квітня ввечері в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партія "Свобода". Під час стрілянини також поранили її 55-річного чоловіка "свободівця" В'ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС в Рівненській області та подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Основна версія – неприязні стосунки в родині.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2017 08:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.