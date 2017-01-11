Суд відпустив сина Авакова під особисте зобов'язання
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Таке рішення у середу ухвалив суддя Віталій Українець.
"Клопотання задовільнити частково. Обрати запобіжних захід у вигляді особистого зобов‘язання", - зазначив він.
На сина міністра покладено ряд зобов‘язань, зокрема не відлучатися з населеного пункту проживання без відома суду та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати на зберігання міграційної служби паспорти для виїзду за кордон, утримуватися від контактів зі свідками.
Це рішення суддя дозволив оскаржити в 5-й термін. Крім того суд відхилив клопотання захисту, та визнав затримання Авакова-молодшого законним.
Нагадаємо, вчора, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Сьогодні, 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.
Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".
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