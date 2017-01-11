Суд відпустив сина Авакова під особисте зобов'язання

Солом‘янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення у середу ухвалив суддя Віталій Українець.

"Клопотання задовільнити частково. Обрати запобіжних захід у вигляді особистого зобов‘язання", - зазначив він.

На сина міністра покладено ряд зобов‘язань, зокрема не відлучатися з населеного пункту проживання без відома суду та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати на зберігання міграційної служби паспорти для виїзду за кордон, утримуватися від контактів зі свідками.

Це рішення суддя дозволив оскаржити в 5-й термін. Крім того суд відхилив клопотання захисту, та визнав затримання Авакова-молодшого законним.