Суд відпустив Тамразова під заставу

Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в майже 20 мільйонів

Печерський районний суд Києва відпустив екс-заступника голови правління "Укргазвидобування" і власника видання Insider Олексія Тамразова під заставу у 20 мільйонів гривень.

"Суд відпустив (Тамразова – УП) в залі судового засідання і обрав запобіжний захід у вигляді застави в майже 20 мільйонів", - сказав адвокат підозрюваного Віталій Коломієць "Українській правді".

За словами захисника, у його підзахисного є п'ять днів, щоб внести гроші.

Коломієць додав, що в залі суду Тамразова хотіли взяти на поруки два народних депутата і майже 10 громадських активістів.

Захисник додав, що 28 серпня суд буде розглядати апеляцію захисту Тамразова, щодо попереднього запобіжного заходу щодо нібито дачі хабара.

Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.

Затриманий вважає, що його підставили.

Олексій Тамразов був першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування" з 2010-го по березень 2014 року. Він вважається бенефіціаром "Західної нафтогазової компанії" (ЗНГК), яка формально зареєстрована на його бізнес-партнера Сергія Чорного.

Тамразов також є власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група", якому належить інтернет-видання "Інсайдер".

У понеділок, 13 серпня, Олексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.