Суд відпустив Тамразова під заставу
"Суд відпустив (Тамразова – УП) в залі судового засідання і обрав запобіжний захід у вигляді застави в майже 20 мільйонів", - сказав адвокат підозрюваного Віталій Коломієць "Українській правді".
За словами захисника, у його підзахисного є п'ять днів, щоб внести гроші.
Коломієць додав, що в залі суду Тамразова хотіли взяти на поруки два народних депутата і майже 10 громадських активістів.
Захисник додав, що 28 серпня суд буде розглядати апеляцію захисту Тамразова, щодо попереднього запобіжного заходу щодо нібито дачі хабара.
Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.
Затриманий вважає, що його підставили.
Олексій Тамразов був першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування" з 2010-го по березень 2014 року. Він вважається бенефіціаром "Західної нафтогазової компанії" (ЗНГК), яка формально зареєстрована на його бізнес-партнера Сергія Чорного.
Тамразов також є власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група", якому належить інтернет-видання "Інсайдер".
У понеділок, 13 серпня, Олексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими