Суд відпустив трьох учасників конфлікту під Солом'янським судом Києва

Єгор Соболєв, Семен Семенченко і Володимир Парасюк взяли на поруки трьох активістів, затриманих під час заворушень під будівлею Солом'янського суду Києва

Шевченківський райсуд Києва відпустив на поруки народних депутатів трьох активістів, затриманих під Солом'янським судом Києва 15 лютого.

Як повідомив народний депутат Єгор Соболєв, активіста руху "Визволення" Олександра Федорченка, позивний "Брест", а також добровольця "Донбасу" Миколи Чудовського і добровольці з Грузії Луку Чхетия відпустили на поруки, а також нардепів Семена Семенченко, Павла Костенка і Володимира Парасюка.

Нардеп зазначив, що рішення приймала суддя Вікторія Світлицька.

Нагадаємо, 15 лютого біля будівлі суду, де розглядалося клопотання про арешт мера Одеси Геннадія Труханова, сталася стрілянина, внаслідок якої був поранений поліцейський. Стрільця затримали, поліцейського з вогнепальними пораненнями ніг доставили в лікарню.

Загалом в управління поліції доставили 36 осіб, трьох з яких затримали, стосовно інших правоохоронці встановили анкетні дані і відпустили.

Поліція відкрила кримінальні справи за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).