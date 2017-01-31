Суд відсторонив від виконання службових обов'язків Іштвана Цапа

Ужгородський міськрайонний суд відсторонив заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа від виконання службових обов'язків до 30 березня 2017 року.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 31 січня, інформує УНН. Рішення суду вступило в силу з моменту оголошення.

Також в Ужгородському районному суді розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику міського голови Ужгород Іштвану Цапу.

Цап є підозрюваним у справі про хабарництво в міській раді Ужгорода, за яким відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК (одержання службовою особою хабара в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тис грн у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Відзначимо, що правоохоронці України вирішили перевірити інформацію про можливу втечу заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа до Угорщини.

Прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.

У свою чергу заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап переконує, що не вимагав гроші і наразі перебуває в Україні, а не Угорщині.