Суд відсторонив від виконання службових обов'язків Іштвана Цапа
Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 31 січня, інформує УНН. Рішення суду вступило в силу з моменту оголошення.
Також в Ужгородському районному суді розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику міського голови Ужгород Іштвану Цапу.
Цап є підозрюваним у справі про хабарництво в міській раді Ужгорода, за яким відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК (одержання службовою особою хабара в особливо великому розмірі).
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тис грн у підприємця за дозвіл приватизації землі.
Відзначимо, що правоохоронці України вирішили перевірити інформацію про можливу втечу заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа до Угорщини.
Прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.
У свою чергу заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап переконує, що не вимагав гроші і наразі перебуває в Україні, а не Угорщині.
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