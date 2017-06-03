Суд втретє намагається обрати запобіжний захід Насірову, - онлайн-трансляція
Перед цим суддя Олена Букіна відхилила клопотання захисту Насірова про відвід судді Солом'янського райсуду Олександра Бобровника.
Нагадаємо, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що Насіров є підданим Великої Британії та Угорщини. Адвокати, в свою чергу просять не долучати відповідні документи до справи. За їх словами, на фотокопії паспорта не співпадає підпис, неправильно вказане місце народження Насірова.
Водночас, Президент Петро Порошенко заявляє, що оголошення підозри Насірову відбувається без його інформування і хвалить антикорупційні органи.
Насіров ще 3 березня зліг у клінічну лікарню "Феофанія" з інфарктом. Того ж дня детективи НАБУ повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому закидають неправомірне розстрочення податкових боргів підприємствам Онищенка та нанесення збитків державі на 2 млрд грн.
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