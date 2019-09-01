Суд виніс вирок останньому організаторові перекриття траси "Львів - Рава -Руська"

Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області 2 січня виніс вирок останньому фігуранту проплаченої "акції незадоволених поляків", яка пройшла 29 березня 2017 року у вигляді перекриття траси "Львів - Рава-Руська".

Обвинувачений Олег Литвиненко разом з іншими особами організував перекриття траси "для поширення інформації про наявність у Львівській області конфлікту між українцями та поляками на ґрунті утисків останніх за національною ознакою", йдеться в судовому реєстрі. Прокуратура Львівської області уточнила, що це останній з організаторів акції.

Крім того, під час акції він декілька разів ударив начальника Жовківського відділення поліції.

Литвиненко визнав свою провину, пішов на угоду з обвинуваченням і був визнаний винним за ч. 2 ст. 110 (сепаратизм), ст. 293 (групове порушення громадського порядку) і ч. 2 ст. 345 (напад на поліцейського) Кримінального кодексу. Йому призначили 3 роки і 6 місяців позбавлення волі. Термін попереднього ув'язнення в період з 30 березня 2017 року до 2 січня 2019 року включений у термін відбуття покарання, тому, за "законом Савченко", Литвиненка повинні випустити на волю.

Крім Литвиненка, за участь та організацію цієї акції протесту раніше засудили ще п'ятьох людей: 14 вересня 2017 року Денис Расторгуєв отримав п'ять років позбавлення волі умовно (ч. 2 ст. 110, ст. 293 та ч. 2 ст. 345 КК); 22 серпня 2017 року Тарас Панишко отримав два роки обмеження волі умовно (ст. 293, ч. 2 ст. 345 КК); 25 травня 2017 року Олексій Орлов отримав п'ять років умовно (ч. 2 ст. 110 КК); 22 червня 2017 року Микола Вантух і Адам Карпов отримали штраф у розмірі 850 грн (ст. 293 КК).

Нагадаємо, вранці 29 березня 2017 року група в складі приблизно двохсот осіб намагалася перекрити рух автотранспорту на трасі "Львів - Рава-Руська". Акція мала тривати до 22:00, її учасники були орієнтовані на активний опір правоохоронцям.

Залучені за 150-200 гривень учасники провокації, серед яких був тільки один етнічний поляк, палили шини і тримали в руках виготовлені заздалегідь транспаранти з гаслами "Волинь у серцях" і "Польща вас пам'ятає". Серед учасників провокації були особи без постійного місця проживання і кілька десятків неповнолітніх.

Замовником акції було названо лідера радикальної громадської організації "Наждак" Миколу Дульського, який переховується на території РФ, і якого розшукують українські правоохоронці за погрозу вбивства.