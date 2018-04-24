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Суд виніс вирок виховательці табору "Вікторія", в якому згоріло троє дітей

Суд обрав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки
Київський районний суд Одеси засудив до умовного строку покарання Наталію Цокур (Янчик) - виховательку дитячого спортивно-оздоровчого комплексу "Вікторія", в якому у 2017 році під час пожежі загинули троє дівчаток.
Суд виніс вирок виховательці табору "Вікторія", в якому згоріло троє дітей Фото: Українська правда

Суд обрав покарання, на якому наполягав представник прокуратури: три роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки, - повідомляє Уніан.

Крім того, протягом двох років їй заборонено обіймати посади, пов'язані з технікою пожежної безпеки. Цокур засуджено за ч. 2 ст. 137 КК (неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило загибель дітей).

В судових засіданнях Цокур заявляла, що стала відповідальною за техніку безпеки за наполяганням заступника директора комплексу Тетяни Ланіної. Вихователька стверджує, що з серпня 2017 року фактично не працювала у "Вікторії" і буквально напередодні пожежі повинна була отримати відповідні документи, що підтверджують звільнення. Піти з посади, за словами жінки, вона вирішила у зв'язку з конфліктом, що виник між нею і Ланіною, через відмову відповідати за пожежну безпеку. Обвинувачена співпрацювала зі слідством, в суді свою вину вона визнала.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло 16 вересня о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.

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24 04 2018 17:11
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