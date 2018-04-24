Суд виніс вирок виховательці табору "Вікторія", в якому згоріло троє дітей
Суд обрав покарання, на якому наполягав представник прокуратури: три роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки, - повідомляє Уніан.
Крім того, протягом двох років їй заборонено обіймати посади, пов'язані з технікою пожежної безпеки. Цокур засуджено за ч. 2 ст. 137 КК (неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило загибель дітей).
В судових засіданнях Цокур заявляла, що стала відповідальною за техніку безпеки за наполяганням заступника директора комплексу Тетяни Ланіної. Вихователька стверджує, що з серпня 2017 року фактично не працювала у "Вікторії" і буквально напередодні пожежі повинна була отримати відповідні документи, що підтверджують звільнення. Піти з посади, за словами жінки, вона вирішила у зв'язку з конфліктом, що виник між нею і Ланіною, через відмову відповідати за пожежну безпеку. Обвинувачена співпрацювала зі слідством, в суді свою вину вона визнала.
Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.
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