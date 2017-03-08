Суд виправдав засудженого за хабар генерала Держприкордонслужби

Олег Лантвойт мав провести у в'язниці 10 років

Апеляційний суд Києва скасував вирок (10 років в'язниці) і відпустив з-під варти колишнього директора департаменту забезпечення Державної прикордонної служби Олега Лантвойта.

"Суд 31 липня оголосив повний текст рішення щодо нашої апеляції. Скарга задоволена, вирок скасовано, провадження закрито. Суд апеляційної інстанції визнав, що немає доказів його (Лантвойта) провини", - розповів його адвокат Сергій Козій, повідомляють "Українські Новини".

Тож вирок про тюремне ув'язнення скасовано, а Лантвойта звільнено з-під варти, де він перебував з листопада 2015 року, і поновлено у званні генерал-лейтенанта.

Адвокат зазначив, що апеляційний розгляд тривав понад півтора року через неодноразову зміну колегії суддів.

Нагадаємо, що 3 листопада 2015 року Дарницький районний суд Києва засудив до 10 років в'язниці з конфіскацією майна Лантвойта за отримання хабара в розмірі 349 100 гривень і позбавив його звання генерал-лейтенанта.

Комерсант, чия фірма торгує військовим і мисливським спорядженням, запропонував генералу хабар за те, щоб бронежилети для задіяних у зоні АТО прикордонників закуповували через його підприємство.

Лантвойт працював у Держприкордонслужбі з 2002 року.