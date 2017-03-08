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Суд виправдав засудженого за хабар генерала Держприкордонслужби

Олег Лантвойт мав провести у в'язниці 10 років
Апеляційний суд Києва скасував вирок (10 років в'язниці) і відпустив з-під варти колишнього директора департаменту забезпечення Державної прикордонної служби Олега Лантвойта.
Суд виправдав засудженого за хабар генерала Держприкордонслужби Олег Лантвойт. Фото: dovidka.com.ua

"Суд 31 липня оголосив повний текст рішення щодо нашої апеляції. Скарга задоволена, вирок скасовано, провадження закрито. Суд апеляційної інстанції визнав, що немає доказів його (Лантвойта) провини", - розповів його адвокат Сергій Козій, повідомляють "Українські Новини".

Тож вирок про тюремне ув'язнення скасовано, а Лантвойта звільнено з-під варти, де він перебував з листопада 2015 року, і поновлено у званні генерал-лейтенанта.

Адвокат зазначив, що апеляційний розгляд тривав понад півтора року через неодноразову зміну колегії суддів.

Нагадаємо, що 3 листопада 2015 року Дарницький районний суд Києва засудив до 10 років в'язниці з конфіскацією майна Лантвойта за отримання хабара в розмірі 349 100 гривень і позбавив його звання генерал-лейтенанта.

Комерсант, чия фірма торгує військовим і мисливським спорядженням, запропонував генералу хабар за те, щоб бронежилети для задіяних у зоні АТО прикордонників закуповували через його підприємство.

Лантвойт працював у Держприкордонслужбі з 2002 року.

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03 08 2017 13:16
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