Суд випустив з в'язниці блогерів Васильця і Тимоніна, обвинувачених у сепаратизмі

Апеляційний суд Києва частково задовольнив клопотання захисту журналістів Дмитра Васильця і ​​Євгена Тимоніна й змінив їм запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт терміном 60 днів.

Апеляційний суд скасував рішення Андрушівського суду і вирішив переглянути справу в першій інстанції, повідомляє "Страна.ua".

Суддя постановив звільнити Васильця і ​​Тимоніна з-під варти і зобов'язати їх перебувати за місцем проживання з електронним браслетом.

"Я дякую команді адвокатів, які виконали справді титанічну роботу і добилися результату. У мене просто немає слів. Дякую всім, хто підтримував нас весь цей час", - прокоментував рішення Василець.

Нагадаємо, що Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області присудив журналістам Дмитру Васильцю і Євгену Тимоніну, обвинуваченим в державній зраді і пособництві тероризму, по 9 років позбавлення волі.

Додамо, що блогер Василець заперечував висунуті проти нього звинувачення і вважає їх сфальсифікованими, спрямованими на його дискредитацію в очах громадськості.

Перед обміном полоненими стало відомо, що киянин Дмитро Василець і його помічник, мешканець Бердичева Євген Тимонін погодилися на включення у списки для обміну з так званими "ДНР" і "ЛНР".

Однак під час розгляду їх справи в суді блогери відмовилися від обміну на військовополонених "ДНР".