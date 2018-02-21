Суд випустив з в'язниці блогерів Васильця і Тимоніна, обвинувачених у сепаратизмі
Апеляційний суд скасував рішення Андрушівського суду і вирішив переглянути справу в першій інстанції, повідомляє "Страна.ua".
Суддя постановив звільнити Васильця і Тимоніна з-під варти і зобов'язати їх перебувати за місцем проживання з електронним браслетом.
"Я дякую команді адвокатів, які виконали справді титанічну роботу і добилися результату. У мене просто немає слів. Дякую всім, хто підтримував нас весь цей час", - прокоментував рішення Василець.
Нагадаємо, що Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області присудив журналістам Дмитру Васильцю і Євгену Тимоніну, обвинуваченим в державній зраді і пособництві тероризму, по 9 років позбавлення волі.
Додамо, що блогер Василець заперечував висунуті проти нього звинувачення і вважає їх сфальсифікованими, спрямованими на його дискредитацію в очах громадськості.
Перед обміном полоненими стало відомо, що киянин Дмитро Василець і його помічник, мешканець Бердичева Євген Тимонін погодилися на включення у списки для обміну з так званими "ДНР" і "ЛНР".
Однак під час розгляду їх справи в суді блогери відмовилися від обміну на військовополонених "ДНР".
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